Visite guidée nocturne de la ville Rue Edouard VUILLARD Cuiseaux
Visite guidée nocturne de la ville Rue Edouard VUILLARD Cuiseaux jeudi 23 juillet 2026.
Cuiseaux
Visite guidée nocturne de la ville
Rue Edouard VUILLARD Centre Ville Cuiseaux Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27
Dans le cadre de Bress’Addict Lorsque la nuit tombe et que le calme s’installe, c’est toujours agréable de découvrir un village. Les jeux de lumière mettent en avant les différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à travers les rues médiévales de l’ancienne place forte de princes d’Orange. Nombre de places limité Réservation obligatoire. .
Rue Edouard VUILLARD Centre Ville Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 76 09 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visite guidée nocturne de la ville Cuiseaux a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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