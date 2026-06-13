Garçon, la note Swungy cookie au Bistrot Gourmand Le Bistrot Gourmand Cuiseaux

Cuiseaux

Garçon, la note Swungy cookie au Bistrot Gourmand

Le Bistrot Gourmand 8, Place Puvis de Chavannes Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Swungy cookie (jazz swing cover). Swungy cookie ça swingue, ça groove, c’est chaud et tendre comme un cookie qui sort du four ! Découvrez ce quatuor qui revisite les tubes rock des années 80 et 90 en mode cover jazz, swing ou bossa… .

Le Bistrot Gourmand 8, Place Puvis de Chavannes Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 71 57 bg-71@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note Swungy cookie au Bistrot Gourmand

L’événement Garçon, la note Swungy cookie au Bistrot Gourmand Cuiseaux a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II