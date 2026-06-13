Garçon, la note John M au Bourgogne Le Bourgogne Cuiseaux

Cuiseaux

Garçon, la note John M au Bourgogne

Le Bourgogne 1, rue Edouard Vuillard Cuiseaux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. John M (Folk/pop). Influencé par le songwriting poignant de la musique indie-folk américaine, John M passe avec aisance d’un titre électro rock à une ballade folk, d’un morceau de blues à une pop enjouée. Mais c’est aussi et surtout sa voix, chaleureuse, pleine, un brin cassé, cette signature vocale unique qui fait de lui un artiste aux mélodies lumineuses qu’on n’oublie pas. Il nous présentera des extraits acoustiques de son dernier album Back to the sea fraîchement sorti, une invitation à la détente et au voyage ! .

Le Bourgogne 1, rue Edouard Vuillard Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 71 47

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English : Garçon, la note John M au Bourgogne

L’événement Garçon, la note John M au Bourgogne Cuiseaux a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II