8ème Grand Rassemblement Moto Club Millau Passion Golf Café Millau

8ème Grand Rassemblement Moto Club Millau Passion

Golf Café Avenue de Millau Plage Millau Aveyron

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Départ/Arrivée au GOLF CAFE de Millau

Fouace et café offerts à votre arrivée.

Balade Aveyron Lozère de 120 km environ, départ à 10h.

Retour vers 13h

Possibilité de restauration sur inscription avant le 28 mai

au 06 80 07 94 25 ou 06 19 08 04 72 Repas = 15.00 € .

Golf Café Avenue de Millau Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 80 07 94 25 mcmp12100@gmail.com

