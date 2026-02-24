8ème Grand Rassemblement Moto Club Millau Passion Golf Café Millau
Golf Café Avenue de Millau Plage Millau Aveyron
Début : Dimanche 2026-06-07
Départ/Arrivée au GOLF CAFE de Millau
Fouace et café offerts à votre arrivée.
Balade Aveyron Lozère de 120 km environ, départ à 10h.
Retour vers 13h
Possibilité de restauration sur inscription avant le 28 mai
au 06 80 07 94 25 ou 06 19 08 04 72 Repas = 15.00 € .
Golf Café Avenue de Millau Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 80 07 94 25 mcmp12100@gmail.com
