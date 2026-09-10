9 MINUTES 43 THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

9 MINUTES 43

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-10 2026-10-13

Neuf minutes quarante-trois, c’est le temps qu’il a fallu à Anna Karina, Claude Brasseur et Samy Frey pour traverser le Musée du Louvre en 1964.

C’est une séquence, un intermède dans le film Bande à part, avant que l’histoire ne tourne au vinaigre. De cette idée idiote, est née une autre idée tout aussi idiote, celle de faire traverser à sept comédiennes et comédiens de La Troupe du Théâtre de la Cité, l’intégralité de l’œuvre de Godard à toute vitesse.

Qu’est-ce que ces deux courses folles, séparées par soixante années, autant dire une vie, racontent de nous ? De ce que nous étions ?

De ce que nous sommes ? De ce que nous sommes devenus ? De ce que nous voulions être ?

Plus d’un demi-siècle parcouru à la vitesse de la lumière. Ces jeunes gens pressés d’hier sont-ils toujours aujourd’hui, des frères et des sœurs ou de parfaits étranger·ères ? Et ne sommes-nous pas, peut-être, nous aussi devenus de parfaits étranger·ères à nous-mêmes ?

Neuf minutes quarante-trois, une éternité. Pour les spectateur·rices qui viennent d’entrer dans la salle, tout ce que l’on peut dire ce n’est que quelques mots Dragons de pacotille, lutte, critique, transformation, Cahiers du cinéma, guerre d’Algérie, technicolor, géométrie, mauvais génie, montage, Palestine, sept cents signes, sémiologie, 1968, contradiction, dispute, langage, révolution, Herald Tribune… 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Nine minutes and forty-three seconds—that’s how long it took Anna Karina, Claude Brasseur, and Samy Frey to walk through the Louvre Museum in 1964.

L’événement 9 MINUTES 43 Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE