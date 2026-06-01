Colombiers

90 MINUTES À BORD

Colombiers Hérault

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-05 2026-07-09 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-26 2026-07-30

À bord d’un bateau ponton de 10 personnes, partez à la découverte du Canal du Midi au coucher du Soleil. Sous les mots d’Anaïs, guide conférencière spécialisée en oenotourisme, venez goûter des vins et des produits d’exception, tous issus de producteurs locaux.

À bord d’un bateau ponton de 10 personnes, partez à la découverte du Canal du Midi au coucher du Soleil. Sous les mots d’Anaïs, guide conférencière spécialisée en oenotourisme, venez goûter des vins et des produits d’exception, tous issus de producteurs locaux. De Pierre Paul Riquet à la révolte des vignerons, tout en passant par les installations sur la colline d’Ensérune, vous aurez 90 minutes de navigation à travers l’Histoire. .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 6 46 40 61 87

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English : 90 MINUTES À BORD

Aboard a 10-person pontoon boat, discover the Canal du Midi at sunset. Under the guidance of Anaïs, a guide specialized in wine tourism, come and taste exceptional wines and products, all from local producers.

L’événement 90 MINUTES À BORD Colombiers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LA DOMITIENNE