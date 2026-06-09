9e Congrès mondial contre la peine de mort : un rendez-vous international à Paris Maison de la Radio et de la Musique Paris mardi 30 juin 2026.

Un rendez-vous international de référence

Le Congrès mondial contre la peine de mort constitue le principal rendez-vous international dédié à l’abolition universelle. Organisé tous les trois ans, il réunit l’ensemble des acteur·rices engagés dans ce combat : responsables politiques, magistrat·es, avocat·es, diplomates, organisations de la société civile, expert·es internationaux, ainsi que des témoins directs.

Pendant trois jours, le Congrès offre un espace unique de dialogue, de réflexion et de mobilisation. Il permet de confronter les expériences, d’analyser les dynamiques en cours et de faire émerger des stratégies communes.

Le Congrès contribue également à renforcer les coopérations internationales, à encourager les engagements politiques et à soutenir les dynamiques en faveur de l’abolition. Il participe enfin à rompre l’isolement de nombreux acteurs engagés, parfois exposés à des risques dans leur pays, et à renforcer durablement leurs capacités d’action.

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Les enjeux de cette 9e édition

Résurgence de la peine de mort

Alors que 114 États ont désormais aboli totalement la peine de mort, une résurgence des exécutions est observée dans plusieurs pays où la peine capitale demeure un outil de répression politique, de contrôle social ou de réponse aux crises sécuritaires. Cette réalité contraste avec la dynamique mondiale de l’abolition : les exécutions restent malgré tout concentrées dans un nombre limité d’États notamment la Chine, l’Iran, l’Arabie Saoudite et l’Irak, alors que de plus en plus de pays s’éloignent durablement de cette pratique.

Lutte contre les discriminations

La peine de mort frappe de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables : minorités ethniques ou religieuses, personnes en situation de précarité, opposants politiques ou personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants. Dans plusieurs pays, elle reste également utilisée contre les personnes LGBT+ et au terme de procès iniques.

Mobilisation pour l’abolition universelle

Le Congrès entend renforcer les stratégies internationales pour l’abolition universelle et affirmer que la peine capitale constitue une atteinte irréversible à la dignité humaine; de nombreux acteurs appellent désormais à reconnaître son caractère de crime contre l’humanité.

La culture au coeur du Congrès

Le Congrès fera une large place à la création artistique pour sensibiliser autrement aux réalités de la peine de mort. La programmation culturelle comprendra une cérémonie d’ouverture musicale, une grande soirée témoins consacrée à l’art comme outil de résilience et de témoignage depuis le couloir de la mort, une installation sonore immersive ainsi qu’une performance de danse en clôture.

Plusieurs expositions seront présentées à la Maison de la Radio et de la Musique et à l’Assemblée nationale, mettant en lumière les témoignages d’anciens condamnés à mort, les créations de jeunes engagés pour l’abolition, des dessins de presse internationaux et des œuvres réalisées en lien avec des personnes détenues dans le couloir de la mort.

À Paris, deux expositions grand public prolongeront le Congrès dès le mois de juin : Les visages de l’abolition, sur les grilles de l’Hôtel de Ville à partir du 5 juin, et Les lieux de l’abolition, un parcours immersif à travers la capitale retraçant l’histoire du combat abolitionniste, à découvrir à partir du 8 juin.

Du 30 juin au 2 juillet 2026, Paris accueillera la communauté abolitionniste internationale à l’occasion du 9e Congrès mondial contre la peine de mort, organisé par ECPM, sous le parrainage de la France, de l’Union Européenne et de la Suisse. Un évènement gratuit et ouvert à toutes et tous. Inscription obligatoires l’application « ECPM-9WC ».

Du mardi 30 juin 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :

gratuit

Entrée libre, sans réservation. Pensez toutefois à arriver en avance, les places étant limitées.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de la Radio et de la Musique 116, avenue du Président Kennedy 75016 Paris

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