9e festival de musique ancienne de la Roya Balade nocturne Saorge
9e festival de musique ancienne de la Roya Balade nocturne Saorge mardi 18 août 2026.
Saorge
9e festival de musique ancienne de la Roya Balade nocturne
RdV devant le Monument aux Morts Saorge Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Balade nocturne dans les ruelles mystérieuses du village sur la suite du roman policier de Julien Cohen-Lacassagne, Versipellis, la rivière engagée , mis en musique pour le Festival !
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RdV devant le Monument aux Morts Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 31 18 80 fmasaorge@gmail.com
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English : 9th Roya Early Music Festival: Night stroll
An evening stroll through the village’s mysterious alleyways, following Julien Cohen-Lacassagne’s crime novel Versipellis, la rivière engagée , set to music for the Festival.
L’événement 9e festival de musique ancienne de la Roya Balade nocturne Saorge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles