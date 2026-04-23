Saorge

9e festival de musique ancienne de la Roya Balade nocturne

RdV devant le Monument aux Morts Saorge Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Balade nocturne dans les ruelles mystérieuses du village sur la suite du roman policier de Julien Cohen-Lacassagne, Versipellis, la rivière engagée , mis en musique pour le Festival !

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RdV devant le Monument aux Morts Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 31 18 80 fmasaorge@gmail.com

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English : 9th Roya Early Music Festival: Night stroll

An evening stroll through the village’s mysterious alleyways, following Julien Cohen-Lacassagne’s crime novel Versipellis, la rivière engagée , set to music for the Festival.

L’événement 9e festival de musique ancienne de la Roya Balade nocturne Saorge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles