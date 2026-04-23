9e Festival de Musique ancienne de la Roya Violeta Parra Una flor voy a nombrar suivi d’un baleti Place de l’Eglise Saorge
9e Festival de Musique ancienne de la Roya Violeta Parra Una flor voy a nombrar suivi d’un baleti Place de l’Eglise Saorge lundi 10 août 2026.
Saorge
9e Festival de Musique ancienne de la Roya Violeta Parra Una flor voy a nombrar suivi d’un baleti
Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Una flor voy a nombrar de l’ensemble Il Festino nous présente des chansons de Violeta Parra, figure emblématique de la culture chilienne, accompagnées d’instruments anciens.
Suivi d’un baleti traditionnel sur la place de l’église. Buvette.
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Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 31 18 80 fmasaorge@gmail.com
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English : 9th Roya Early Music Festival: Violeta Parra Una flor voy a nombrar followed by a baleti
Una flor voy a nombrar by the ensemble Il Festino presents songs by Violeta Parra, an emblematic figure of Chilean culture, accompanied by ancient instruments.
Followed by a traditional baleti in the church square. Refreshment bar.
L’événement 9e Festival de Musique ancienne de la Roya Violeta Parra Una flor voy a nombrar suivi d’un baleti Saorge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
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