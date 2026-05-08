Saorge

Randonnée pédestre transfrontalière 3 communes, 2 pays, 1 seule montagne !

Pont de Castou Saorge Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les habitants de Saorge, Pigna et Rocchetta Nervina (Ligurie, Italie, versant italien à l’est de Saorge) se retrouvent chaque année au col de Muratone Apéro et repas fraternel (produits locaux, pâtes, vin, dessert) offert par les trois municipalités.

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Pont de Castou Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

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English : Cross-border hiking: 3 communes, 2 countries, 1 mountain!

The inhabitants of Saorge, Pigna and Rocchetta Nervina (Liguria, Italy, Italian side east of Saorge) get together every year at the Col de Muratone: aperitif and fraternal meal (local produce, pasta, wine, dessert) offered by the three municipalities.

L’événement Randonnée pédestre transfrontalière 3 communes, 2 pays, 1 seule montagne ! Saorge a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles