Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma L’Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch Place de l’Eglise Saorge

Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma L’Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch

Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge Alpes-Maritimes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’espace d’un soir, l’église accueille un grand écran pour projeter un film muet accompagné en direct par une improvisation à l’orgue avec Paul Goussot, dans le cadre magnifiquement baroque de l’église Saint-Sauveur.

Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 larouteroyaledesorgues@gmail.com

English : Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma: Lady Windermere’s Fan by Ernst Lubitsch

For one evening, the church will host a large screen showing a silent film accompanied by live organ improvisation with Paul Goussot, in the magnificently baroque setting of Saint-Sauveur church.

