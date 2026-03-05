Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma L’Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch Place de l’Eglise Saorge
Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma L’Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch Place de l’Eglise Saorge vendredi 14 août 2026.
Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma L’Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch
Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’espace d’un soir, l’église accueille un grand écran pour projeter un film muet accompagné en direct par une improvisation à l’orgue avec Paul Goussot, dans le cadre magnifiquement baroque de l’église Saint-Sauveur.
.
Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 larouteroyaledesorgues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma: Lady Windermere’s Fan by Ernst Lubitsch
For one evening, the church will host a large screen showing a silent film accompanied by live organ improvisation with Paul Goussot, in the magnificently baroque setting of Saint-Sauveur church.
L’événement Festival la Route Royale des Orgues 2026 L’Orgue fait son cinéma L’Eventail de Lady Windermere de Ernst Lubitsch Saorge a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles