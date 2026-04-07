Festival La Route royale des orgues concert Place de l’Eglise Saorge
Festival La Route royale des orgues concert Place de l’Eglise Saorge samedi 15 août 2026.
Saorge
Festival La Route royale des orgues concert
Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Improvisations sur des thèmes d’opéras. L’orgue du théâtre, du concerto et de l’opéra illustré par un florilège de transcriptions, d’improvisations, et par l’irrésistible Lefébure-Wély, l’organiste favori du Second Empire.
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Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 larouteroyaledesorgues@gmail.com
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English : Festival La Route royale des orgues concert
Improvisations on operatic themes. The organ of theater, concerto and opera, illustrated by an anthology of transcriptions, improvisations and the irresistible Lefébure-Wély, the Second Empire’s favorite organist.
L’événement Festival La Route royale des orgues concert Saorge a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles