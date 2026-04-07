Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival La Route royale des orgues concert Place de l’Eglise Saorge

Festival La Route royale des orgues concert Place de l’Eglise Saorge samedi 15 août 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Eglise paroissiale Saint-Sauveur

Ville : 06540 Saorge

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saorge

Festival La Route royale des orgues concert

Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Improvisations sur des thèmes d’opéras. L’orgue du théâtre, du concerto et de l’opéra illustré par un florilège de transcriptions, d’improvisations, et par l’irrésistible Lefébure-Wély, l’organiste favori du Second Empire.
  .

Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34  larouteroyaledesorgues@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival La Route royale des orgues concert

Improvisations on operatic themes. The organ of theater, concerto and opera, illustrated by an anthology of transcriptions, improvisations and the irresistible Lefébure-Wély, the Second Empire’s favorite organist.

L’événement Festival La Route royale des orgues concert Saorge a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles