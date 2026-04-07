Festival La Route royale des orgues concert Place de l’Eglise Saorge

Saorge

Festival La Route royale des orgues concert

Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Improvisations sur des thèmes d’opéras. L’orgue du théâtre, du concerto et de l’opéra illustré par un florilège de transcriptions, d’improvisations, et par l’irrésistible Lefébure-Wély, l’organiste favori du Second Empire.

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Place de l’Eglise Eglise paroissiale Saint-Sauveur Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 larouteroyaledesorgues@gmail.com

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English : Festival La Route royale des orgues concert

Improvisations on operatic themes. The organ of theater, concerto and opera, illustrated by an anthology of transcriptions, improvisations and the irresistible Lefébure-Wély, the Second Empire’s favorite organist.

L’événement Festival La Route royale des orgues concert Saorge a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles