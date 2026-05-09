9e festival Passeurs d’humanité 2026 Vallée de la Roya Saorge le 19 juillet Les Biens qui nous sont communs Saorge
9e festival Passeurs d’humanité 2026 Vallée de la Roya Saorge le 19 juillet Les Biens qui nous sont communs Saorge dimanche 19 juillet 2026.
Saorge
9e festival Passeurs d’humanité 2026 Vallée de la Roya Saorge le 19 juillet Les Biens qui nous sont communs
Place Ciapagne et tout le village Saorge Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le 9e festival des Passeur.ses d’Humanité joue sa partition autour du thème Ce qui nous est commun les 15-16/7 à BREIL, 17-18/7 à TENDE, et le 19 à SAORGE, avec une centaine d’événements spectacles, ateliers, débats, visites…
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Place Ciapagne et tout le village Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 15 88 16 ami.e.sdelaroya@gmail.com
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English : 9th Passeurs d’humanité 2026 Festival Roya Valley: Saorge July 19: The Goods We Share
On the 19th, workshops throughout the valley in Saorge
Fauve sauvage workshops
Sewing, printing, cyanotype and folding,
followed by arts and crafts for children
in front of the mountains!
L’événement 9e festival Passeurs d’humanité 2026 Vallée de la Roya Saorge le 19 juillet Les Biens qui nous sont communs Saorge a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
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