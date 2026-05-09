9e festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil Les Biens qui nous sont communs Breil-sur-Roya
9e festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil Les Biens qui nous sont communs Breil-sur-Roya mercredi 15 juillet 2026.
Breil-sur-Roya
9e festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil Les Biens qui nous sont communs
Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Le 9e festival des Passeur.ses d’Humanité joue sa partition autour du thème Ce qui nous est commun les 15-16/7 à BREIL, 17-18/7 à TENDE, et le 19 à SAORGE, avec une centaine d’événements spectacles, ateliers, débats, visites…
.
Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur ami.e.sdelaroya@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 9th festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil: Les Biens qui nous sont communs ( Goods we have in common )
The Festival des Passeur.ses d’Humanité (Humanity Passers) plays its part around the theme of What we have in common on 15-16/7 in BREIL, 17-18/7 in TENDE, and 19 in SAORGE, with a hundred or so events: shows, workshops, debates, visits…
L’événement 9e festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil Les Biens qui nous sont communs Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
À voir aussi à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes)
- Nuit de la chauve-souris Observation et balade contée route de la Madone du Mont Breil-sur-Roya 30 juillet 2026
- 9e festival de Musique ancienne de la Roya Guitare romantique Chapelle Saint-Sébastien des pénitents rouges Breil-sur-Roya 14 août 2026
- Festival de musique ancienne de la Roya route de la Madone du Mont Breil-sur-Roya 17 août 2026