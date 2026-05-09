Breil-sur-Roya

9e festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil Les Biens qui nous sont communs

Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Le 9e festival des Passeur.ses d’Humanité joue sa partition autour du thème Ce qui nous est commun les 15-16/7 à BREIL, 17-18/7 à TENDE, et le 19 à SAORGE, avec une centaine d’événements spectacles, ateliers, débats, visites…

.

Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur ami.e.sdelaroya@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 9th festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil: Les Biens qui nous sont communs ( Goods we have in common )

The Festival des Passeur.ses d’Humanité (Humanity Passers) plays its part around the theme of What we have in common on 15-16/7 in BREIL, 17-18/7 in TENDE, and 19 in SAORGE, with a hundred or so events: shows, workshops, debates, visits…

L’événement 9e festival Passeurs-ses d’humanité 2026 Vallée de la Roya Breil Les Biens qui nous sont communs Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles