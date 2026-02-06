Festival de musique ancienne de la Roya route de la Madone du Mont Breil-sur-Roya
Festival de musique ancienne de la Roya route de la Madone du Mont Breil-sur-Roya lundi 17 août 2026.
Festival de musique ancienne de la Roya
route de la Madone du Mont Chapelle Notre-Dame du Mont Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 20:00:00
2026-08-17
Comme chaque année venez assister aux concerts de musiques anciennes organisées dans la vallée de la Roya.
route de la Madone du Mont Chapelle Notre-Dame du Mont Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 31 18 80 fmasaorge@gmail.com
English : Roya Early Music Festival
Like every year, come and enjoy the Roya Valley’s ancient music concerts.
