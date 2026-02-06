Festival de musique ancienne de la Roya route de la Madone du Mont Breil-sur-Roya

Festival de musique ancienne de la Roya

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 20:00:00

2026-08-17

Comme chaque année venez assister aux concerts de musiques anciennes organisées dans la vallée de la Roya.

route de la Madone du Mont Chapelle Notre-Dame du Mont Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 31 18 80 fmasaorge@gmail.com

English : Roya Early Music Festival

Like every year, come and enjoy the Roya Valley’s ancient music concerts.

L’événement Festival de musique ancienne de la Roya Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles