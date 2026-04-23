9e festival de Musique ancienne de la Roya Guitare romantique Chapelle Saint-Sébastien des pénitents rouges Breil-sur-Roya

Breil-sur-Roya

9e festival de Musique ancienne de la Roya Guitare romantique

Chapelle Saint-Sébastien des pénitents rouges Avenue du Docteur Joseph Daveo Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 12:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ce récital autour de trois compositeurs, porté par Elodie Brzustowski, guitare romantique et Zohra Desgoutte, comédienne ,cherche à mettre en valeur l’expressivité et la fantaisie de la musique pour guitare des années 1830, en France et en Belgique.

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Chapelle Saint-Sébastien des pénitents rouges Avenue du Docteur Joseph Daveo Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 31 18 80 fmasaorge@gmail.com

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English :

This recital of three composers, featuring Elodie Brzustowski on romantic guitar and Zohra Desgoutte, actress, seeks to highlight the expressiveness and fantasy of guitar music from the 1830s in France and Belgium.

L’événement 9e festival de Musique ancienne de la Roya Guitare romantique Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles