Informations pratiques

« La petite Rhinolophe qui ne voulait plus être une Chauve-souris » par Gilles Elbaz jeudi 30 juillet 2026 à Notre Dame du Mont à Breil-sur-Roya Jeudi 30 juillet, 20h00 Notre Dame du Mont Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T20:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T20:00:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00

Le service Natura 2000 de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) propose jeudi 30 juillet 2026, sur le site Natura 2000 terrestre « Sites à chauves-souris de Breil-sur-Roya », une soirée contes exclusivement sur les chauves-souris assurée par le conteur Monsieur Gilles EL BAZ .« Les contes proposés s’adressent à un public familial avec des contes qui font sourire, qui font réfléchir, qui nous emmènent dans la vie quotidienne des chauves-souris ou dans un monde imaginaire».G.El Baz

Venez célébrer la 30ème Nuit internationale de la chauve-souris à partir de 19h30 devant la chapelle Notre Dame du Mont 1311 route de la Madone du Mont à Breil-sur-Roya devant panneau du site N2000 « Sites à chauves-souris de Breil-sur-Roya ».

« La petite rhinolophe qui ne voulait plus être une chauve-souris » sera décliné en plusieurs volets par le conteur entre coupés d’explications scientifiques par l’animatrice N2000.

19h30-20h00 : Accueil, présentation Site N2000, Conteur programme

20h00-20h30 : pique-nique,

20h40-21h20 : Contes sur le pré communal

21h30 : Observation des chiroptères en sortie de gîte (Chapelle Notre Dame du Mont)

22h00 : retour sur le pré

22h10 : Contes sur le pré communal

23 h00 : fin de la soirée

Ce spectacle est gratuit sur inscription obligatoire :

téléphone 04 92 41 80 30 courriel : Natura2000@carf.fr

Apportez un plaid, la nuit il fait plus frais et un pique-nique !

Animation site N2000 financée par les Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et les aides de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Notre Dame du Mont Breil sur Roya Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « Natura2000@carf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492418030 »}] [{« link »: « mailto:Natura2000@carf.fr »}]

La 30ème nuit internationale de la chauve-souris célébrée par une soirée contée avec observation des chauves-souris sur le site N2000 de la CARF « Sites à chauves-souris de Breil sur Roya » Chiroptères Natura 2000