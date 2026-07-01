ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris : observation et balade contée, Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya, Breil-sur-Roya

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit de la chauve-souris : observation et balade contée Jeudi 30 juillet, 20h00 Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T20:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T20:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, observez avec un garde du Parc national la sortie de nuit des chauves-souris de la chapelle Notre-Dame-du-Mont. Pique-nique partagé suivi d’une observation et d’une écoute des chauves-souris.

Apprenez-en plus sur les différentes espèces et leur rôle dans nos écosystèmes. Une expérience éducative et fascinante pour tous !

Sur réservation.

Vêtements chauds, pique-nique tiré du sac.

Jeudi 30 juillet 2026 de 20h à 23h.

Gratuit.

Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya Chapelle Notre-Dame-du-Mont 06540 Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « natura2000@carf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 83 93 98 34 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/nuit-de-la-chauve-souris-observation-et-balade-contee

Avec un garde du Parc National, observez la sortie de nuit des chauves-souris de la chapelle Notre-Dame-du-Mont. Pique-nique partagé, observation et écoute. RICE Alpes Azur Mercantour