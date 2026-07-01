ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit internationale de la chauve-souris : soirée grands rhinolophes, Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya, Breil-sur-Roya
vendredi 28 août 2026 · Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya · Breil-sur-Roya
Informations pratiques
ALPES AZUR MERCANTOUR – Nuit internationale de la chauve-souris : soirée grands rhinolophes Vendredi 28 août, 19h30 Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00
Participez à une soirée unique à la découverte des Grands Rhinolophes
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, le Parc national du Mercantour vous invite à participer à une soirée d’observation sortie de gîtes des Grands Rhinolophes sur la commune de Breil-sur-Roya en compagnie d’un Garde-moniteur.
A la tombée de la nuit, un autre monde s’éveille, l’occasion de rencontrer cette faune emblématique qui s’active lorsque le soleil s’éteint. Un moment de partage et d’échanges.
N’oubliez pas d’apporter avec vous un pique-nique et votre équipement de randonnée pour profiter pleinement de cette sortie !
Tout public avec niveau de marche moyen. Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds, gourde, pique-nique tiré du sac.
Vendredi 28 août 2026 de 19h30 à 23h30.
1 soirée, prévoir pique-nique tiré du sac et vêtements chauds.
Reporté en cas de mauvais temps.
Gratuit.
Chapelle Notre-Dame-du-Mont, 06540 Breil-sur-Roya Chapelle Notre-Dame-du-Mont 06540 Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 93 98 34 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/nuit-internationale-de-la-chauve-souris-soiree-grands-rhinolophes
Pique-nique et soirée d’observation des sorties de gîtes des Grands Rhinolophes en compagnie d’un Garde-moniteur. RICE Alpes Azur Mercantour
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