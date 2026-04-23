Nuit de la chauve-souris Observation et balade contée route de la Madone du Mont Breil-sur-Roya

Breil-sur-Roya

Nuit de la chauve-souris Observation et balade contée

route de la Madone du Mont Chapelle Notre-Dame du Mont Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, observez avec un garde du Parc national la sortie de nuit des chauves-souris de la chapelle Notre-Dame-du-Mont. Pique-nique partagé suivi d’une observation et d’une écoute des chauves-souris.

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route de la Madone du Mont Chapelle Notre-Dame du Mont Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 98 34 c.haddad@carf.fr

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English : Bat night: Observation and guided tour

As part of the Nuit Internationale de la Chauve-Souris (International Night of the Bat), join a National Park ranger to observe the nighttime emergence of bats from the Notre-Dame-du-Mont chapel. Shared picnic followed by bat observation and listening.

L’événement Nuit de la chauve-souris Observation et balade contée Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National du Mercantour