Oizon

9ème biennale de Sculpt’en Sologne

Château de la Verrerie Oizon Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Sculpt’en Sologne, labellisé Bourges 2028, Capitale Européenne de la Culture , organise sa 9ème exposition de sculptures monumentales contemporaines dans le superbe parc du Château de la Verrerie, monument historique proche d’Aubigny-sur-Nère.

Niché entre entre forêt et étang, le site accueillera l’événement du 27 juin au 2 août 2026 (à l’exception du samedi 4 juillet).

L’exposition réunit treize artistes, confirmés et émergents, parmi lesquels des céramistes de La Borne ainsi que des artistes représentés par la galerie Capazza (Nançay).

Avec le thème NATURES EXTRAORDINAIRES , l’édition 2026 célèbre la beauté plurielle de la nature.

Le caractère monumental des œuvres présentées valorise le patrimoine naturel et historique du lieu et offre un parcours d’art contemporain à travers une scénographie dédiée. C’est une invitation au voyage mêlant émotion artistique, contemplation et méditation culturelle.

Pour tout public. 5 .

Château de la Verrerie Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 76 12 40 76 contact@sculptensologne.com

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English :

Sculpt?en Sologne, which has been awarded the Bourges 2028, European Capital of Culture label, is organizing its 9th exhibition of monumental contemporary sculptures in the superb grounds of the Château de la Verrerie, a historic monument near Aubigny-sur-Nère.

L’événement 9ème biennale de Sculpt’en Sologne Oizon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE