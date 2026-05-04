9ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES CHAPELLES La Tour-sur-Orb
9ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES CHAPELLES La Tour-sur-Orb dimanche 7 juin 2026.
La Tour-sur-Orb
9ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES CHAPELLES
Place de la Mairie La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au programme de cette matinée sportive
Des courses enfants
Un 10 km 150 m D+ 90% route 10% chemin
Un 15 km 450 m D+ 60% trail 40% route.
L’association Au four et au levain propose, sous l’égide du Comité Départemental de l’Hérault d’Athlétisme, avec le concours, de la Commune de La Tour sur Orb, de la Communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 9ème édition de la Course des Chapelles.
Le nom de cette course s’explique par la présence de 3 chapelles romanes, joyaux des XIème et XIIème siècles, sur son tracé.
8h15 Départ 15 km
8h30 Départ 10 km
10h00 Départs courses enfants .
Place de la Mairie La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program for this sporting morning:
Children’s races
10 km 150 m D+ 90% road ? 10% trail
15 km ? 450 m D+ 60% trail ? 40% road.
L’événement 9ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES CHAPELLES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 HERAULT SPORT
À voir aussi à La Tour-sur-Orb (Hérault)
- VIDE GRENIER DE LA TOUR SUR ORB La Tour-sur-Orb 10 mai 2026
- INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES La Tour-sur-Orb 16 mai 2026
- JOURNÉE PORTES OUVERTES AÉROCLUB La Tour-sur-Orb 23 mai 2026
- MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb 23 mai 2026
- LOTO La Tour-sur-Orb 24 mai 2026