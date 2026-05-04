La Tour-sur-Orb

9ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES CHAPELLES

Place de la Mairie La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au programme de cette matinée sportive

Des courses enfants

Un 10 km 150 m D+ 90% route 10% chemin

Un 15 km 450 m D+ 60% trail 40% route.

L’association Au four et au levain propose, sous l’égide du Comité Départemental de l’Hérault d’Athlétisme, avec le concours, de la Commune de La Tour sur Orb, de la Communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 9ème édition de la Course des Chapelles.

Le nom de cette course s’explique par la présence de 3 chapelles romanes, joyaux des XIème et XIIème siècles, sur son tracé.

8h15 Départ 15 km

8h30 Départ 10 km

10h00 Départs courses enfants .

Place de la Mairie La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie

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English :

On the program for this sporting morning:

Children’s races

10 km 150 m D+ 90% road ? 10% trail

15 km ? 450 m D+ 60% trail ? 40% road.

L’événement 9ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES CHAPELLES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 HERAULT SPORT