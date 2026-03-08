MARCHE NOCTURNE La Tour-sur-Orb
MARCHE NOCTURNE La Tour-sur-Orb samedi 30 mai 2026.
La Tour-sur-Orb Hérault
Samedi 30 mai de 18h à 20h ancien camping municipal de La Tour sur Orb
Marché nocturne de producteurs et créateurs organisé par l’ATMF
Renseignements au 06 25 95 49 28
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 25 98 49 28
English :
Saturday, May 30, 6 pm to 8 pm former La Tour sur Orb municipal campsite
Night market of producers and creators organized by ATMF
Information on 06 25 95 49 28
L’événement MARCHE NOCTURNE La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB