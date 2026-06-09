9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Sabres
9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Sabres mercredi 8 juillet 2026.
Sabres
9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande
Parc de l’église Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
9ème Festival Partir en Livre (La grande fête du livre pour la jeunesse mais pas que…) sur neuf communes du 7 au 17 juillet 2026 en partenariat avec le Réseau des Médiathèques du territoire et les communes de Sore, Labrit, Luglon, Commensacq, Canenx et Réaut, Saugnac et Muret, Pissos, Escource et Labouheyre.
Au programme à Labrit
14h/18h: Atelier Arts Plastiques avec Bengkel, Animation BD avec l’auteur Patrick Goulesque, coin médiathèque, librairie, dédicaces, Ludobus.
15h Spectacle La petite Marcelle Cie Du Parler Noir.
Tout Public Salle des fêtes en cas de pluie
Le Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande est organisé dans le cadre de la programmation culturelle de la CCCHL en partenariat avec le réseau des médiathèques du territoire, soutenu par le Département des Landes et labellisé par le Centre National du Livre .
Parc de l’église Sabres 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 05 05
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English : 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande
L’événement 9ème Festival Partir en Livre en Coeur Haute Lande Sabres a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande
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