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9eme FESTIVAL SALTIM’GOSSES Théâtre Ados Montaigu-Vendée

9eme FESTIVAL SALTIM’GOSSES Théâtre Ados Montaigu-Vendée samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de Nantes

Ville : 85600 Montaigu-Vendée

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montaigu-Vendée

9eme FESTIVAL SALTIM’GOSSES Théâtre Ados

Rue de Nantes Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

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Rue de Nantes Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement 9eme FESTIVAL SALTIM’GOSSES Théâtre Ados Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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