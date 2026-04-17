9ème Gala de Kick Boxing Rue Émile Gridel Baccarat
9ème Gala de Kick Boxing Rue Émile Gridel Baccarat samedi 23 mai 2026.
Baccarat
9ème Gala de Kick Boxing
Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’association Cristal Boxing Club organise sa 9e soirée de gala samedi 23 mai 2026 à partir de 18h.Tout public
.
Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 49 80 47 47
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English :
The Cristal Boxing Club association is organizing its 9th gala evening on Saturday, May 23, 2026 from 6pm.
L’événement 9ème Gala de Kick Boxing Baccarat a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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