9ème Gala de Kick Boxing Rue Émile Gridel Baccarat

Baccarat

9ème Gala de Kick Boxing

Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’association Cristal Boxing Club organise sa 9e soirée de gala samedi 23 mai 2026 à partir de 18h.Tout public

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Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 49 80 47 47

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English :

The Cristal Boxing Club association is organizing its 9th gala evening on Saturday, May 23, 2026 from 6pm.

L’événement 9ème Gala de Kick Boxing Baccarat a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS