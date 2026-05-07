Les Dîners Nomades Baccarat Musée et Café Baccarat Musée et Café Baccarat

Baccarat

Les Dîners Nomades Baccarat Musée et Café

Baccarat Musée et Café 13 Rue du Port Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

145

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À pas de velours… attention fragile. Au cœur du Musée Baccarat, vivez une expérience hors du commun dans un cadre chargé d’histoire et de savoir-faire. Installés dans les jardins du musée, face au cours d’eau, la soirée débute au rythme d’un concert intimiste, sublimé par la lumière du coucher de soleil sur le cristal. Le dîner gastronomique prend ensuite place, dans une mise en scène élégante où la cristallerie Baccarat devient un véritable écrin pour chaque création, révélant textures, reflets et émotions.

Tarif: 145€ par adulte. Réservation en ligne sur le site du Relais de Vincey.Tout public

145 .

Baccarat Musée et Café 13 Rue du Port Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 67 40 11

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English :

With velvet steps… fragile attention. In the heart of the Musée Baccarat, enjoy an extraordinary experience in a setting steeped in history and savoir-faire. Set in the museum gardens, overlooking the river, the evening begins with an intimate concert, enhanced by the light of the sunset over the crystal. The gastronomic dinner then takes place, in an elegant setting where the Baccarat crystal works become a veritable showcase for each creation, revealing textures, reflections and emotions.

Price: 145? per adult. Book online on the Relais de Vincey website.

L’événement Les Dîners Nomades Baccarat Musée et Café Baccarat a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS