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Spectacle du collège Grandir c’est tout un art Salle des Fêtes Baccarat

Spectacle du collège Grandir c’est tout un art Salle des Fêtes Baccarat jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 1 Avenue de Lachapelle

Ville : 54120 Baccarat

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif

Baccarat

Spectacle du collège Grandir c’est tout un art

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Venez découvrir le tout nouveau spectacle proposé par le collège de Baccarat. Les élèves vous invitent à partager un moment unique à travers un récital mêlant chant et mise en scène. Un événement artistique ouvert à tous, qui met en lumière leur créativité, leur engagement et leur talent.
Tarif: 2€. Renseignements au 03.83.76.02.60Tout public
2  .

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 02 60 

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English :

Come and discover the brand-new show put on by the Baccarat college. The students invite you to share a unique moment through a recital combining singing and staging. An artistic event open to all, highlighting their creativity, commitment and talent.
Price: 2? Information: 03.83.76.02.60

L’événement Spectacle du collège Grandir c’est tout un art Baccarat a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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