Spectacle du collège Grandir c’est tout un art Salle des Fêtes Baccarat
Spectacle du collège Grandir c’est tout un art Salle des Fêtes Baccarat jeudi 21 mai 2026.
Baccarat
Spectacle du collège Grandir c’est tout un art
Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Venez découvrir le tout nouveau spectacle proposé par le collège de Baccarat. Les élèves vous invitent à partager un moment unique à travers un récital mêlant chant et mise en scène. Un événement artistique ouvert à tous, qui met en lumière leur créativité, leur engagement et leur talent.
Tarif: 2€. Renseignements au 03.83.76.02.60Tout public
2 .
Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 02 60
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English :
Come and discover the brand-new show put on by the Baccarat college. The students invite you to share a unique moment through a recital combining singing and staging. An artistic event open to all, highlighting their creativity, commitment and talent.
Price: 2? Information: 03.83.76.02.60
L’événement Spectacle du collège Grandir c’est tout un art Baccarat a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS