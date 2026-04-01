A bicyclette ! Belfort
A bicyclette ! Belfort samedi 18 avril 2026.
Belfort
A bicyclette !
Place de l’Odéon Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
A l’occasion du J-90 de l’étape 13 du Tour de France, Belfort Tourisme propose une balade touristique, encadrée par un agent de la ville de Belfort. Ouvrez l’œil pour répondre à notre jeu de piste questions/photos ! Récupérer votre récompense à l’issue de la balade, 2 Place de l’Arsenal à Belfort.
Enfant à partir de 10 ans obligatoirement accompagné d’un adulte.
La ville de Belfort met à disposition des vélos Parco.
Sur inscription .
Place de l’Odéon Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : A bicyclette !
L’événement A bicyclette ! Belfort a été mis à jour le 2026-04-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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