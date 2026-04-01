Belfort

A bicyclette !

Place de l’Odéon Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

A l’occasion du J-90 de l’étape 13 du Tour de France, Belfort Tourisme propose une balade touristique, encadrée par un agent de la ville de Belfort. Ouvrez l’œil pour répondre à notre jeu de piste questions/photos ! Récupérer votre récompense à l’issue de la balade, 2 Place de l’Arsenal à Belfort.

Enfant à partir de 10 ans obligatoirement accompagné d’un adulte.

La ville de Belfort met à disposition des vélos Parco.

Sur inscription .

Place de l’Odéon Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : A bicyclette !

L’événement A bicyclette ! Belfort a été mis à jour le 2026-04-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)