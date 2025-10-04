Meryem Benoua Belfort La Maison du Peuple Belfort
Meryem Benoua Belfort La Maison du Peuple Belfort jeudi 23 avril 2026.
Meryem Benoua Belfort
La Maison du Peuple 1 Place de Gaulle et de la Résistance Belfort Territoire de Belfort
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
2026-04-23
Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !
C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?
Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner ! .
La Maison du Peuple 1 Place de Gaulle et de la Résistance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
