A bicyclette ! / En partenariat avec Toulouse Saint-Michel Le Busca en transition, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

A bicyclette ! / En partenariat avec Toulouse Saint-Michel Le Busca en transition Vendredi 25 septembre, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

A bicyclette ! / de Mathias Mlekuz / 1h29 / France / Avec Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot, Josef Mlekuz, Adriane Gradziel, Marziyeh Rezaei, Laurent Jouault, Lucky, Romane Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer, Maya Latrobe

En partenariat avec Toulouse Saint-Michel Le Busca en transition

Vendredi 25 septembre, 20h00 au Cratère

Synopsis : De l’Atlantique à la Mer Noire, Mathias et Philippe, deux vieux amis, entreprennent à bicyclette le voyage que le fils de Mathias a accompli avant de mourir tragiquement. Les deux hommes traverseront les épreuves avec tendresse, humour et émotion.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/a-bicyclette »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR6IC3M#showsession?id=emsx001100018875&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

A bicyclette ! — Vendredi 25 septembre, 20h00 au Cratère Cinema Toulouse