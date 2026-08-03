Informations pratiques

Toulouse

PIANO AUX JACOBINS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-08

47e édition pour le prestigieux rendez-vous des amoureux du piano ! Cette saison s’annonce vibrante, audacieuse et pleine de découvertes. Que vous soyez mélomane averti ou curieux en quête d’émotion, venez partager des instants musicaux d’exception au cœur de Toulouse !

Ce festival met en avant des pianistes de renommée internationale et des talents émergents, offrant une variété de styles et de répertoires, allant des œuvres classiques aux pièces contemporaines.

Inauguré par une grande figure du clavier espagnol, Javier Perianes, il rassemble des artistes de toutes générations. Vadim Kholodenko, Pierre-Laurent Aimard, Jonathan Biss, Jean-François Heisser certains d’entre eux ne sont plus à présenter, mais il en est beaucoup aussi à découvrir, qui trouveront cette année l’occasion de leurs débuts, en France ou aux Jacobins.

Grâce au soutien de la Fondation BNP-Paris, le jazz a comme toujours droit de cité, avec cette fois Paul Lay, grand fidèle du Festival, et Karla Martínez, pour une soirée vibrante des rythmes de sa Havane natale.

Retrouvez la programmation complète sur le site officiel du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@pianojacobins.com

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English :

The 47th edition of this prestigious event for piano lovers! This season promises to be vibrant, daring, and full of new discoveries. Whether you’re a seasoned music lover or simply curious and looking for a moving experience, come share some exceptional musical moments in the heart of Toulouse!

L’événement PIANO AUX JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE