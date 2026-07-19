BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BAL TRAD PRADEL

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10.8 – 10.8 – EUR

10.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Chaque lundi, la Cave Po’ vous invite à un bal.

Pradel nous replonge dans une époque qui a vu les musicien·nes populaires des bals musettes s’approprier de nouveaux instruments tout en gardant leur style, la cadence et les danses.

Avec Pradel, l’accordéon devient l’instrument roi, le saxophone en devient la reine ; et le duo, comme les précurseurs du son musette que nous connaissons aujourd’hui, s’amuse à mélanger les répertoires passant d’une bourrée à une mazurka, d’une ronde à un paso.

C’est le retour de l’esthétique jâse dans le vaste monde des musiques traditionnelles. Pradel se fait la clé de voûte d’un pont que nous ne traversons que trop peu. 10.8 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Every Monday, Cave Po’ invites you to a dance.

L’événement BAL TRAD PRADEL Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE