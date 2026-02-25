CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez la musique des troubadours occitans et des polyphonies occintanes.

Au programme du mardi et mercredi

À l’époque des troubadours, le chant résonne dans toutes les catégories sociales. Sont parvenues jusqu’à nous des partitions, des poésies, des biographies et même des Raisons expliquant la création des chants, mais aussi de nombreux clichés.

Joel Sitbon et Pascal Caumont dépoussièrent tout cela, s’inspirant de l’énergie sonore des musiques transmises par l’oralité, pour mieux faire entendre le chant des troubadours.

Au programme du jeudi et vendredi

Le trio Albada ne cesse de remonter le courant des eaux, tantôt paisibles, tantôt tumultueuses, des Pyrénées et du Haut-Languedoc. Il revient à la source de l’immense patrimoine oral occitan avec sa marque de fabrique une musique au service de voix harmoniques et polyphoniques. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Discover the music of the Occitan troubadours and Occitan polyphonic music.

L’événement CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE