Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse
mardi 4 août 2026 · Cité de l'espace · Toulouse
Informations pratiques
Les Nocturnes de la Cité de l’epace 4 – 20 août Cité de l’espace Haute-Garonne
Tarif variable selon profil. Accès demi-tarif à partir de 19h, exclusivement disponible en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00
AU PROGRAMME
➡️Ouverture jusqu’à 23h pour profiter de la Cité de l’espace jusqu’à la nuit tombée : expositions, animations et spectacles en accès libre toute la soirée
➡️Observation du ciel au télescope
➡️Restaurants et foodtrucks
➡️Spectacle nocturne sur la Fusée : Ariane fait son show !
Tarifs et infos pratiques : www.cite-espace.com/a-la-une/les-nocturnes-de-la-cite/
Accès-demi tarif à partir de 19h
En partenariat avec la Banque Populaire Occitane et Radio VINCI autoroutes
Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-espace.com/visiter/billetterie/ »}] [{« link »: « http://www.cite-espace.com/a-la-une/les-nocturnes-de-la-cite/ »}]
Cet été, profitez de la Cité de l’espace en nocturne et prolongez votre découverte en passant 9 soirées inédites la tête sous les étoiles.
©Cité de l’espace-TAO
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