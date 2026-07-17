Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse

Informations pratiques

Les Nocturnes de la Cité de l’epace 4 – 20 août Cité de l’espace Haute-Garonne

Tarif variable selon profil. Accès demi-tarif à partir de 19h, exclusivement disponible en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

AU PROGRAMME

➡️Ouverture jusqu’à 23h pour profiter de la Cité de l’espace jusqu’à la nuit tombée : expositions, animations et spectacles en accès libre toute la soirée

➡️Observation du ciel au télescope

➡️Restaurants et foodtrucks

➡️Spectacle nocturne sur la Fusée : Ariane fait son show !

Tarifs et infos pratiques : www.cite-espace.com/a-la-une/les-nocturnes-de-la-cite/

Accès-demi tarif à partir de 19h

En partenariat avec la Banque Populaire Occitane et Radio VINCI autoroutes

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-espace.com/visiter/billetterie/ »}] [{« link »: « http://www.cite-espace.com/a-la-une/les-nocturnes-de-la-cite/ »}]

Cet été, profitez de la Cité de l’espace en nocturne et prolongez votre découverte en passant 9 soirées inédites la tête sous les étoiles.

©Cité de l’espace-TAO