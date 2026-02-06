CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse

CRÉATURES & LÉGENDES

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Découvrez la naissance des mythes et leur récit à travers le temps avant de créer votre propre créature fantastique !

Sirènes, cyclopes, licornes ou dragons sont des références qui vous parlent ? Alors cette plongée au cœur du fantastique est pour vous ! Cette activité vous dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces créatures légendaires, peut-être même qu’elle rétabli la vérité sur certains aspects mythiques de leurs histoires jusqu’à l’époque moderne où vous découvrez comment nous nous sommes appropriés la narration autour de ces êtres chimériques ! Pour finir, il est temps de créer votre propre animal hybride. Il n’y a pas de règles, alors laissez libre court à votre imagination !

– À partir de 6 ans

– 1 adulte accompagnant pour 1 ou plusieurs enfants 8 .

English :

Discover the birth of myths and how they have been told through time, before creating your own fantastic creature!

