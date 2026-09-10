A bicyclette !, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

A bicyclette ! Vendredi 25 septembre, 20h00 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:29:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:29:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=6IC3M »}]

Rencontre – De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant…