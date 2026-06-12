RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse samedi 29 août 2026.

Toulouse

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Le cinquième long métrage de Steven Spielberg, alors à peine âgé de trente et un ans, qui déploie ici son extraordinaire talent de conteur. Des avions disparus pendant la Seconde Guerre mondiale retrouvés au Mexique, un cargo découvert échoué en plein désert de Gobi, de mystérieuses notes de musique qui proviendraient des cieux, et François Truffaut en ambassadeur humaniste prêt à rencontrer des extraterrestres. Rencontres du troisième type ou quand la science côtoie la féerie pour un film de science-fiction qui frise la perfection. Du cinéma, du vrai !

Steven Spielberg, 1977. USA. 137 min (director’s cut). Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE