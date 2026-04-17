A Cappella Concert du chœur des Chambelles Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

A Cappella Concert du chœur des Chambelles

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La chorale de Chambelles présente ‘A Cappella’ !

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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes thechambelles@gmail.com

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English :

The Chambelles choir present ‘A Cappella’!

L’événement A Cappella Concert du chœur des Chambelles Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc