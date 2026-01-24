Stephan Eicher Théâtre musical | COMPLET Chamonix-Mont-Blanc
Stephan Eicher Théâtre musical | COMPLET Chamonix-Mont-Blanc vendredi 24 avril 2026.
Stephan Eicher Théâtre musical | COMPLET
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le hasard a conduit Stephan Eicher devant le Théâtre du Rond-Point. Il a éprouvé le désir d’y entrer et de faire connaissance avec celles et ceux qui y travaillent.
.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
English :
Chance led Stephan Eicher to the Théâtre du Rond-Point. He felt compelled to enter and meet the people who work there.
