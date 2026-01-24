Stephan Eicher Théâtre musical | COMPLET Chamonix-Mont-Blanc

Stephan Eicher Théâtre musical | COMPLET

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc

Tarif : 30 EUR

2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Le hasard a conduit Stephan Eicher devant le Théâtre du Rond-Point. Il a éprouvé le désir d’y entrer et de faire connaissance avec celles et ceux qui y travaillent.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

Chance led Stephan Eicher to the Théâtre du Rond-Point. He felt compelled to enter and meet the people who work there.

