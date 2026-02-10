Festival UNES Centre ville de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Festival UNES

Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

UNES est une association locale, féministe et engagée, portée par une équipe de bénévoles qui croient à la force du collectif, de l’éducation populaire et de la culture comme leviers de transformation sociale.

.

Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 64 96 22 uneschamonix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

UNES is a local, feminist, and committed association run by a team of volunteers who believe in the power of collective action, popular education, and culture as levers for social change.

L’événement Festival UNES Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc