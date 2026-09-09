À chaque randonnée son passage délicat Domaine Saint-Joseph Aix-en-Provence

Informations pratiques

Le Tholonet

À chaque randonnée son passage délicat

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 16h. Domaine Saint-Joseph 2161 Route Cezanne Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Romy Alizée, artiste autodidacte franco-grecque, réalise des œuvres faisant intervenir photographie, performance, chant, radio et écriture, autour de sujets intimement liés à sa vie.

Sa recherche s’organise autour de multiples enjeux le corps, la place et l’émancipation des personnes minorisées, les notions de vertige, de subversion et d’érotisme comme outils d’insurrection. Dans le cadre de sa résidence d’écriture au Domaine Saint-Joseph et en prémices du festival Les Promesses de l’Aube (du 1er au 4 oct.), l’autrice propose une lecture sur les chemins de son texte À chaque randonnée son passage délicat (2025), dans lequel une randonneuse s’engage sur les parois abruptes de Pipanoushka, la montagne impossible. En parallèle, une séance d’écoute collective d’une de ses créations sonores sera également proposée.



Une programmation de Paysage endormi en partenariat avec le Festival Les Promesses de l’aube et la Marelle. .

Domaine Saint-Joseph 2161 Route Cezanne Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Romy Alize?e, a self-taught Franco-Greek artist, creates works that incorporate photography, performance, singing, radio, and writing, focusing on subjects closely tied to her life.

L’événement À chaque randonnée son passage délicat Le Tholonet a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie d’Aix-en-Provence