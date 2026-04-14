Le Business est dans le Pré – Edition 6, Château du seuil, Aix-en-Provence

Le Business est dans le Pré – Edition 6 Jeudi 3 septembre, 13h30 Château du seuil Bouches-du-Rhône

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T13:30:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-03T13:30:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00

Un Événement 100% Business, 100% Action

L’innovation ne se limite pas aux technologies : elle transforme tous les secteurs d’activité.

Cette 6ᵉ édition de LBDP rassemble l’IA, la Cybersécurité, la Souveraineté et la force des Réseaux, mais aussi les acteurs clés des services pour explorer comment l’intelligence collective peut booster la performance, la sécurité et la croissance dans tous les métiers.

Les enjeux :

L’IA et la Cybersécurité : des leviers pour moderniser les services et protéger les données clients

La Souveraineté : une nécessité pour maîtriser ses outils et ses partenariats, quel que soit le secteur

Les Réseaux : des alliances stratégiques pour innover, fidéliser et conquérir de nouveaux marchés

L’ouverture à tous les secteurs : parce que le business de demain se construit ensemble, des startups aux grands groupes, en passant par les PME et les artisans

Au programme :

Des exposants innovants pour découvrir des solutions concrètes et des services,

Des keynotes et tables rondes avec des experts et dirigeants visionnaires,

Des animations interactives pour passer de l’idée à l’action,

Des rencontres Business.

Pourquoi Venir ?

À l’heure où les entreprises doivent innover sans dépendre, collaborer sans se diluer et performer sans limites, LBdP 6 vous donne les clés pour :

✅ Maîtriser l’IA comme un levier de croissance souverain,

✅ Renforcer votre autonomie (données, technologies, supply chain),

✅ Activer vos réseaux pour accélérer votre développement,

✅ Repartir avec des solutions clés en main grâce à des échanges privilégiés avec des exposants de pointe.

Un Village d’Exposants Élargi

Découvrez des solutions innovantes et des services clés pour votre activité :

Automobile & Mobilité

Assurances & Banque

Immobilier

Technologique

Réseaux & Écosystèmes

Services aux entreprises

Startups

→ Un espace unique pour rencontrer des partenaires, découvrir des innovations et signer des contrats !

Programme de la journée :

13h30 : Accueil des participants

14h00 : Discours d’ouverture

14h30 : Ouverture du village exposants et des animations

18h30 : Discours de clotûre

19h00 : Cocktail Business avec concert

22h30 : Fin

Programme des Tables rondes, Ateliers et moments forts :

14h30 – 17h00 : Sessions de Speed Business Meeting

14h30 – 15h00 : Table ronde – « IA et souveraineté : comment concilier innovation et indépendance ? »

15h15 – 16h00 : Ateliers parallèles (au choix) :

« Construire sa stratégie IA souveraine »

« Cartographier et activer son écosystème de partenaires »

16h15 – 16h45 : Animation interactive – « Le Business Game de l’Intelligence Collective »

Animations tout au long de l’événement :

Essais de démonstrateurs

Découverte d’entreprises innovantes

Ambiance musicale, cocktail et autres surprises

Objectifs de l’événement :

« Décloisonner les différents réseaux, rassembler les entreprises du territoire et accélérer votre développement dans une ambiance propice à l’échange ! »

Informations pratiques :

Adresse : Château du Seuil, 4690 Rte du Seuil, 13540 Aix-en-Provence

Parking (gratuit) : Disponible sur place

Contact et partenariat :

contact@lebusinessestdanslepre.fr

Pour devenir exposant : https://lebusinessestdanslepre.fr/devenez-exposants/

Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez les précédentes éditions sur YouTube !

Réservez dès maintenant pour rejoindre l’événement incontournable de l’année !

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-business-est-dans-le-pré

Site web : https://lebusinessestdanslepre.fr/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8B9ma1Dht3g&t=1s

Avec le soutien de : Ministère de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Département des Bouches du Rhône, la CCI Aix Marseille Provence, la ville d’Aix-en-Provence, risingSUD, BPI FRANCE, la FRENCHFAB, Global Industrie

#LBDP6 #lebusinessestdanslepre #business #interreseaux

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Evènement Inter-Réseaux – Édition Spéciale : « L’Intelligence Collective au Service du Business – IA, Cybersécurité, Souveraineté, Réseaux… et Tous les Secteurs en Mouvement ! » #lbdp #interreseaux #business #innovation #ia #cyber #souveraineté #reseaux

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