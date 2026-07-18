Soirée des Bons Vivants Château de la Gaude Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Soirée des Bons Vivants

Jeudi 3 septembre 2026. Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 220 – 220 – 220 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Dans les jardins de l’Orangerie, au sein de grandes tablées bucoliques, venez profiter de savoureuses grillades réalisées sous vos yeux, à déguster avec divers accompagnements de saison et entrées froides, avant de finir sur une note sucrée régressive…

Notre Soirée Blanche vous a plu ? Vous n’avez pas eu la chance d’y participer ? Ne manquez pas le prochain rendez-vous du Château La Soirée des Bons Vivants !



À la lueur des guirlandes lumineuses, au cœur des jardins de l’Orangerie, prenez place autour de nos grandes tablées conviviales, pour une soirée où l’on partagera bien plus qu’un dîner..



Au Menu

• Sélection d’entrées froides gourmandes

• Grillades au brasero et à la broche

• Accompagnements généreux

• Desserts régressifs

• Vins du domaine et cocktails Signature, à discrétion



Au Programme, pour couronner la soirée

• La présence exceptionnelle de Chico & Gypsies pour un concert live d’anthologie.

• La Grande Tombola du Château, où quelques convives chanceux remporteront des lots d’exception



Une soirée pensée pour célébrer ensemble la fin de la saison, dans une ambiance chaleureuse et élégante. .

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 contact@chateaudelagaude.com

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English :

In the gardens of the Orangerie, at large, rustic tables,%A0come enjoy delicious grilled dishes prepared right before your eyes, to be enjoyed with a variety of seasonal sides and cold appetizers, before finishing on a nostalgic, sweet note…

L’événement Soirée des Bons Vivants Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence