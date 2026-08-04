Exposition collective L’été, la nuit la reprise La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition collective L’été, la nuit la reprise

Du 19/08 au 29/08/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

L’été, la nuit c’est la nouvelle expo de La Galerie Miniature avec Claire Temporal, Louis Molle, Nicole Pelegrin, Ma, Guillaume Nicolaou, Jean-Michel Botsen, Sam Ectoplasm, Catherine Alcantara, ANN’, Fleur de Mamoot, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa.

Mercredi 19 août, La Galerie Miniature à Aix-en-Provence réouvre ses portes après une pause estivale. L’occasion de découvrir les travaux de douze artistes singuliers Claire Temporal avec ses vanités de dentelle, les dessins de Louis Molle, ainsi que ceux de Nicole Pelegrin (et ses masques), et les sculptures de Ma. Dans un registre plus classique, on trouvera les travaux de Guillaume Nicolaou (peinture), Jean-Michel Botsen (dessin au stylo) et Sam Ectoplasm (aquarelle, peinture), tandis que Catherine Alcantara et ANN’ présenteront des toiles… miniatures.

La touche de légèreté et d’humour sera assurée par les illustrations de Fleur de Mamoot. Enfin, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa, plasticiens et fondateurs de La Galerie Miniature, présenteront collages, assemblages et détournements.



Et toujours la collection des journaux graphiques des Rencontres du 9e art, des collector du fanzine finlandais Kuti, les curiosités sonores du label Cœur sur toi et les stickers à paillettes de Popoche !



Rendez-vous pour un presque finissage le 20 août à partir de 18h en présence de plusieurs des artistes exposants Claire Temporal, ANN’, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa.



La Galerie Miniature, galerie associative et alternative installée dans un ancien kiosque à journaux, place Bellegarde à Aix-en-Provence, est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h (16h-20h en cas de canicule). .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

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English :

L’%E9t%E9, la nuit is the new exhibition at La Galerie Miniature featuring Claire Temporal, Louis Molle, Nicole Pelegrin, Ma, Guillaume Nicolaou, Jean-Michel Botsen, Sam Ectoplasm, Catherine Alcantara, ANN’, Fleur de Mamoot, Didier Gianella, and Emmanuelle de Rosa.

L’événement Exposition collective L’été, la nuit la reprise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence