Concert Hommage à Ricardo Vińes Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Hommage à Ricardo Vińes

Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un récital aux couleurs de l’Espagne et de l’impressionnisme, réunissant Albeniz, Debussy, Granados et Ravel. Des paysages sonores entre danses, poésie et virtuosité, interprétés par la pianiste Marta Zabaleta.

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Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr

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English :

A recital inspired by Spain and Impressionism, featuring works by Albéniz, Debussy, Granados, and Ravel. A soundscape blending dance, poetry, and virtuosity, performed by pianist Marta Zabaleta.

L’événement Concert Hommage à Ricardo Vińes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence