Exposition Tableaux de décoincidence digitale et Sculptures humanocryptes en bronze Galerie Azimut Aix-en-Provence
lundi 17 août 2026 · Galerie Azimut · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Exposition Tableaux de décoincidence digitale et Sculptures humanocryptes en bronze
Du 17/08 au 30/08/2026 tous les jours de 10h à 19h. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Exposition Art contemporain 2 artistes Laurent Bertran de Balanda, Déstructuralisme figuratif, art digital encré sur plaques d’aluminium encadrées, Alain Bielle dit Bartole, Sculptures en bronze, formes humanocryptes .
Laurent Bertran de Balanda Art digital encré sur plaque d’aluminium encadrée
Avec des possibles imaginés, l’art digital de Laurent Bertran de Balanda, rapproche des éléments figuratifs dans des compositions restructurées, une nouvelle coïncidence prolifique. A partir d’empreintes photo numériques, extrayant du réel des parcelles de formes, la traversée nodale numérique donnant des visuels non reliés, le créateur d’images, libéré du joug de l’ancestrale empreinte, retrouve la possibilité numérique de ses combinaisons imaginaires, et s’amuse à donner à voir une structure visuelle ouverte vers de nouvelles connexions sensibles.
Alain Bielle dit Bartole Sculptures en bronze
Les sculptures, formes humanocryptes , traduisent les différents états de l’humanité. Entre tension et fluidité, équilibre et mouvement, Bartole propose une traversée sensible du monde, où la ligne devient geste, et le geste, matière. La forme n’est que l’enveloppe de l’être. Elle n’est que l’habillage physique de l’émotion qu’elle renferme. Ses créations sont pour lui le moyen d’exprimer des moments empreints de simplicité de d’élégance, donnant aux spectateurs une impression de grâce intemporelle. .
Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 54 07 21 lauyno@e-tribart.fr
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English :
Contemporary Art Exhibition: 2 artists: Laurent Bertran de Balanda, figurative deconstructionism, digital art printed on framed aluminum panels; Alain Bielle, known as Bartole, bronze sculptures, “humanocrypt” forms.
L’événement Exposition Tableaux de décoincidence digitale et Sculptures humanocryptes en bronze Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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