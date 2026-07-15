Spectacle Danses profanes & sacrées Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
jeudi 6 août 2026 · Conservatoire Darius Milhaud · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Danses profanes & sacrées
Jeudi 6 août 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Un voyage musical entre Bach, Vivaldi, Bartók et Cosma, de la profondeur de la Chaconne aux rythmes des danses roumaines, porté par les quatre musiciens Catherine Arquez Beer-Demander, Guillaume Beer-Demander, Alexandre Beer-Demander et Vincent Beer-Deman
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Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr
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English :
A musical journey through the works of Bach, Vivaldi, Bartók, and Cosma—from the depth of the Chaconne to the rhythms of Romanian dances—brought to life by the four musicians Catherine Arquez Beer-Demander, Guillaume Beer-Demander, Alexandre Beer-Demander, and Vincent Beer-Deman
L’événement Spectacle Danses profanes & sacrées Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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