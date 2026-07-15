Soirée de musique de chambre Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
mercredi 5 août 2026 · Conservatoire Darius Milhaud · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Soirée de musique de chambre
Mercredi 5 août 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Trois chefs-d’œuvre de la musique de chambre réunissant Weber, Mahler et Brahms, interprétés par Anne Ménier, Pierre-Stéphane Schmidlet, Marie-Anne Hovasse, Luc Dedreuil, Pascal Moragues, Claire Chiu et Samuel Parent.
Weber, Quintette pour clarinette et quatuor à cordes opus 34 en si bémol majeur
Mahler, Quatuor pour violon, alto, violoncelle et piano en la mineur
Brahms, Quintette pour deux violons, alto, violoncelle et piano opus 34 en fa mineur
Violon, Anne Ménier, Pierre-Stéphane Schmidlet
Alto: Marie-Anne Hovasse
Violoncelle Luc Dedreuil
Clarinette Pascal Moragues
Piano Claire Chiu, Samuel Parent .
Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr
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English :
Three masterpieces of chamber music by Weber, Mahler, and Brahms, performed by Anne Ménier, Pierre-Stéphane Schmidlet, Marie-Anne Hovasse, Luc Dedreuil, Pascal Moragues, Claire Chiu, and Samuel Parent.
L’événement Soirée de musique de chambre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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