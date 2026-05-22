Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains

Dimanche 16 août 2026 à partir de 16h. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne dans un merveilleux voyage. Argentine, Italie, Brésil, Espagne, Allemagne, Paraguay… Programme particulièrement varié et magistralement interprété par le jeune virtuose…

Après une tournée triomphale dans toute la France en 2025, l’incontournable guitariste Robin Maxime revient pour nous entraîner dans un merveilleux voyage musical Argentine, Italie, Brésil, Cuba, Espagne, France, Allemagne, Paraguay…



Reconnu pour sa virtuosité, mais aussi pour sa profonde sensibilité, Robin Maxime nous propose, à chaque concert, un programme inoubliable et particulièrement varié véritable cocktail de fougue, de douceur et de joie !



Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles œuvres classiques et musiques de film… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Beethoven, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Hisaishi, Sanz, Pena, Machado, Piazzolla… .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@robinmaxime.fr

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English :

Robin Maxime, a virtuoso guitarist with deep sensitivity, takes us on a wonderful journey. Argentina, Italy, Brazil, Spain, Germany, Paraguay… A particularly varied program, masterfully interpreted by this young virtuoso…

L’événement Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence